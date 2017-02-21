雙和醫院到宅醫療服務 助8旬翁找回好口氣

雙和醫院到宅醫療模擬。（葉書宏攝）

陳翁兒子出面感謝雙和醫院。（葉書宏攝）

88歲陳姓老翁去年二度中風成植物人，仰賴家人和外籍看護照料，由於沒有正確的口腔清潔訓練，陳翁的口腔健康逐漸走下坡，不僅傳出惡臭、牙齦更紅腫流血，所幸向雙和醫院申請到宅服務，醫護人員每2個月扛著逾50公斤的醫療器材前往治療，並灌輸家人和外籍看護正確口腔清潔觀念，讓陳翁找回好口氣。

雙和醫院醫師黃大森指出，到宅醫療團隊每次出診都由2位醫師、2位護士組成，每個診次只看一位病人，加上往返車程大約需要半天的時間。同時，為了因應外出診療的種種需要，醫療人員得背負重逾50公斤的行動醫療器材及藥品前往，雖然辛苦，但為了病人的健康，大家都甘之如飴。

雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，院方多年來關注身心障礙等特殊需求民眾的口腔健康，特別成立「特殊需求者口腔照護中心」，中心團隊除提供到宅醫療服務，亦定期至創世基金會等機構為病人看診。

至今中心到宅醫療的服務對象累計多達上百位，幫助許多特殊需求病人維持良好的口腔健康！努力成果更得到國際醫院聯盟(IHF)-「企業社會責任卓越獎」殊榮，並於第40屆世界醫院大會上頒獎表揚。

推動身心障礙及特殊需求民眾的口腔健康，是一條辛苦而長遠的路程，但雙和醫院牙科團隊未來仍將秉持熱忱和愛心，堅持走對的路，繼續為有需要的民眾無私付出。

(中時)