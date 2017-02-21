慰安婦問題不解　日韓無法和解抗陸

慰安婦問題不解決，日本不僅無法與南韓和解，而且還讓中共有拉攏南韓的機會，圖為首爾的中韓慰安婦少女雕像。（新華社）

韓裔美國海軍軍官箕西姜（Ki Suh Jung），在投稿給《外交官》雜誌的文章中指出，假若日本與南韓無法就慰安婦問題達成和解，兩國將難以形成強大的聯盟防止中共在東北亞的擴張。

箕西姜表示，根據日韓兩國在2015年12月達成的協議，慰安婦問題將在日本提供10億日圓成立基金，並且由首相安倍晉三出面誠懇道歉之後一勞永逸的給予解決。雖然這個提議已經為46名慰安婦倖存者中的34人接受，但是南韓愛國團體在日本駐釜山總領事館前豎立慰安婦銅像的行為，又使得兩國關係再度因歷史問題而緊張起來。

日本做出的反應，是立即召回了駐韓外交官，並向南韓發表了強烈抗議。再加上親日的朴槿惠總統因為陷入政治誹聞可能提前下台，日本與南韓能否重修舊好，也成為了美國十分關注的議題。箕西姜認為，面對北韓和中共與日俱增的威脅，雙方的和解對維持東北亞穩定十分重要。近年來慰安婦議題雖然在海峽兩岸、東南亞與南韓被炒得十分熱鬧，但是箕西姜卻指出這個議題一點也不新。

他表示，早在日韓兩國於1965年建交時，佐藤榮作首相就答應以提供八億美元給南韓朴正熙政府的方式，徹底解決慰安婦的歷史問題。根據雙方簽訂的合約，南韓政府將在收下這八美元以後不再向日本要求賠償。1995年，日本政府還成立了亞洲婦女基金會，專門向慰安婦受害者提供賠償。不過也有許多人批評該組織成立的目的，是讓日本政府有迴避提供正式賠償與道歉的空間。

自二戰結束以來，日韓兩國關係雖然有重大的進展，但是雙方也常因為歷史問題而導致關係緊張。2015年12月，朴槿惠政府與安倍晉三政府又達成了一項新的協議。這項協議規定，安倍晉三首相將代表日本政府正式向南韓慰安婦提出道歉與賠償。一旦日本實現了這個義務，南韓政府將永遠不能要求東京方面道歉與賠償。

只是在和約簽署以前，朴槿惠即將因政治醜聞下台，日韓兩國任何突破性的進展，都要等新政府成立以後才有可能出現。然而北韓與中共對日韓兩國的威脅卻不等人，伴隨著解放軍空軍轟炸機越來越猖狂，日本航空自衛隊與大韓民國空軍的戰鬥機已經單獨執行了好幾次的攔截任務。將兩國航空兵力整合起來面對中共的威脅，是迫在眉睫的事情。

所以箕西姜建議日本政府，應該立即讓駐韓大使與駐釜山總領事回到他們的位置上，並早日與南韓簽署協議解決慰安婦問題。只有一勞永逸的把歷史問題通通解決，日本與南韓才有可能成為真正意義上的安全伙伴，甚至是軍事同盟。賠償與道歉，不能讓慰安婦老太太們忘記日軍施加在她們身上的痛苦，但至少能夠開創日韓兩國未來的可能性。

(中時電子報)