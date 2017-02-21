傳金韓松大馬認屍 媒體漏夜追蹤累翻

我要評比

金正男兒子金韓松傳抵達馬來西亞認屍，行蹤依然成謎，堅守第一線的大批媒體漏夜駐守吉隆坡中央醫院太平間外，即便空檔閉目養神之餘仍耳聽八方，不放棄任何蛛絲馬跡。

大馬警方17日召開記者會，除說明警方立場外，也公布部分偵辦進度，以及嫌疑人的圖像資料。不過，警方公布訊息有限，趕赴現場採訪的大馬及國際媒體只好八仙過海，各顯神通，勉力拼湊案發情況。

目前包括金正男遇害的機場監視器畫面相繼曝光，媒體持續挖掘在逃嫌疑人逃亡路線、落網女嫌疑人段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、席蒂艾沙（SitiAishah，譯音）及北韓籍嫌疑人李正哲（Ri Jong Chol，譯音）生活背景，同時揣測各種不同的犯案原因。

昨天傍晚傳出金韓松將抵達吉隆坡認領遺體，儘管這項消息未獲証實，半信半疑的媒體在急赴吉隆坡第2國際機場「接機」撲空後，再把採訪戰線拉回中央醫院太平間外。

根據大馬媒體「中國報」報導，3名韓國電視台記者試圖潛入太平間後門，警方漏夜調派約50名特遣隊警員，維持秩序，今天清晨4時多才分批撤退。中央醫院太平間外迄今仍有警員駐守。

金韓松抵達吉隆坡認領遺體消息真偽難辨，媒體為能捕捉金韓松畫面，大多一夜未眠堅守第一線，中國報報導說，也有媒體記者自備椅子，或攜帶草蓆方便坐臥，抓緊時間小歇片刻閉目養神，蓄積採訪能量。1060221

(中央社)