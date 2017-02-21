大學生了沒班底進看守所 獲選績優役男

法務部矯正署苗栗看守所替代役男蘇彥菁，過去是知名節目「大學生了沒」的固定班底「小冰」，多才多藝的他在服役期間積極參與帶動各項公益活動，獲選今年全國績優役男。

78年次的蘇彥菁在服役前，就讀國立台北藝術大學音樂系，以「大學生了沒」的固定班底「小冰」闖出知名度，常在「綜藝大熱門」、「康熙來了」等節目展現Beatbox、電音編曲等音樂創作，他為領養的貓咪「肚臍」拍攝多支影片更在網路走紅，成立「肚臍是隻貓」臉書粉專累積大批粉絲，影片甚至登上美國知名脫口秀節目「艾倫秀」。

8個月前，蘇彥菁分發到苗栗看守所服替代役，服役期間常配合看守所前往鄰近社福機構從事公益服務，由於他個性活潑外向，又具聲樂、鋼琴、胡琴、Beatbox等音樂專長，經常透過音樂，把熱情活力和歡樂帶給獨居老人及教養院生。

變身替代役男的蘇彥菁，刮去鬍鬚、一頭短髮模樣，貌似藝人「阿Ken」，他常前往苗栗市「幼安教養院」協助照顧須長期照護、重度身心障礙者的院生，定期為他們演奏鋼琴、教授烏克麗麗、打非洲鼓。

蘇彥菁說，去年10月曾帶領陪伴近40名身心障礙的教養院生一起環島，每到一站，大夥兒一起彈著烏克麗麗唱歌，與民眾互動，幫助院生建立信心，這段旅程讓他印象特別深刻，因為「那是他們計畫長達6年的願望，很高興能陪他們完成、圓夢」。

苗栗看守所戒護科長謝鎮伍指出，過去所方推動的公益活動不外乎是敦親睦鄰環境清潔打掃、送白米物資關懷弱勢族群等；蘇彥菁來了之後，將他的音樂才能發揮在公益活動，並以熱情活力帶動所內其他役男，「他讓公益服務型態更豐富、多樣化了」。

蘇彥菁的公益服務熱忱，讓他獲選第74屆兵役節績優役男，成為全國17名獲獎役男之一。

蘇彥菁坦言，矯正機關給外界感覺相當嚴肅，服役報到前，腦內小劇場也曾上演早期電影「監獄風雲」的畫面，讓他「有點小憂鬱」，實際報到後，才發現自己「想太多」。

他說，苗栗看守所非常重視教化課程及公益服務，讓他對矯正機關大為改觀，自己也樂於發揮音樂專長投入公益服務，「現在反而很投入，十分開心」。

對於獲選績優役男，蘇彥菁說，感到榮幸且幸運，「服役這一年的經驗很不一樣，為人生帶來啟發」，未來會繼續努力，為需要幫助的人服務。1060221

(中央社)