中市停水搶修 台水：晚間10時陸續供水

我要評比

台中市水利局污水下水道施工單位昨日挖破水公司水管導致台中6萬戶停水，自來水公司初估晚間10時，平地地區可陸續供水。台中市議員邱素貞（右）21日上午前往停水地區關心搶修進度。中央社記者趙麗妍攝 106年2月21日

台中市水利局污水下水道施工單位昨日挖破水公司水管導致台中6萬戶停水，自來水公司經18小時漏夜搶修，目前接管施工已完成，初估晚間10時，平地地區可陸續供水。

台水公司表示，由於台中市水利局進行污水下水道推進工程時，20日不慎挖損東區精武東路管線，造成台中6萬戶停水、4萬戶因水壓不穩，供水受影響。

自來水公司第四區管理處副處長林清鑫表示，搶修工程自昨晚8時開始漏夜搶救，今天下午2時接管施工已完成，目前正澆灌混凝土進行路面回填工作。

林清鑫指出，預計下午6時將陸續派水，但因水管內需進行排水、排氣工程，初估平地地區今天晚上10時將陸續供水，高地地區則會在半夜、明天早上供水。

台中市議員邱素貞今天上午前往停水的東、南區關心停水民眾，她建議，未來道路等工程施工前，應知會相關自來水、電力、電信、瓦斯等單位，確認施工位置是否埋設幹管，以免遭誤挖損，影響民生作息。

家住東區的陳小姐說，自來水公司因無預警停水，除非備有水塔，否則住戶根本措手不及，只好騎機車帶水桶去找水，完全打亂日常生活，很不舒服。

住在南區美村路的黃小姐指出，20日下班回家，準備洗菜、煮飯，卻發現沒自來水可用，不但晚餐泡湯了，也無法洗澡、洗衣服，真是不方便。1060221

(中央社)