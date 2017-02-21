共軍新型訓練艦戚繼光號 入列服役

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由中國大陸自行研發的新型訓練艦「戚繼光」號，今天在旅順港正式服役。中共軍方聲稱，「戚繼光」號是中共海軍噸位最大、現代化程度最高的專業訓練艦。

中新網報導，「戚繼光」號服役後，將隸屬中共海軍大連艦艇學院的訓練艦支隊。

報導指出，「戚繼光」號舷號83，長163公尺，寬22公尺，最高航速22海里（每小時40.7公里），滿載排水量9000餘噸，可抗12級風。

根據公開資料，「戚繼光」號有2個海圖作業室，1個艦艇操縱模擬室，1個機電專業模擬訓練室，2個綜合教室等教學訓練艙室。中共軍方並宣稱，艦上配備多套由中國大陸自行研發、達世界先進水平的教學裝備。

報導說，「戚繼光」號具備編隊訓練、對抗演練、協同等網上推演能力，可保障400餘名海軍學員或官兵完成航海業務、艦艇航行與操縱、艦艇共同科目等近、遠海實習任務。

此外，「戚繼光」號還可承擔出國訪問、海外撤僑、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務。1060221

(中央社)