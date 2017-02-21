諾羅病毒肆虐 腹瀉就醫單週破14萬人次
疾管署今表示，上週門急診腹瀉患者達14.3萬人次，創下今年以來單週新高，以感染諾羅病毒占大宗，呼籲民眾228連假出遊，別生食生飲，應用肥皂或洗手乳清潔手部。
衛福部疾管署副署長羅一鈞今天在疫情週報中表示，目前仍是病毒性腸胃炎好發季節，加上去年9月發現新變種的諾羅病毒「GII.2」病毒株，讓腸胃炎疫情有升溫趨勢。
據疾管署統計，近4週全國門急診腹瀉就醫人次為12.1萬、10.6萬、13.5萬人次，到了上週則攀升到14.3萬人次，創下今年以來單週新高，以諾羅病毒占大宗；此外，今年74起腹瀉群聚感染中，也有高達62起是諾羅病毒引起。
羅一鈞表示，過完年孩子開學後，在學校很容易互相傳染，上週21起腹瀉群聚感染，就有15起發生在校園，其中又以國小、幼兒園最嚴重。
羅一鈞指出，諾羅病毒傳染力強，目前並無特效藥可治療，常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品。
228連假快到了，羅一鈞提醒，假期出遊做好個人衛生防護，食物徹底煮熟再食用，避免生食生飲，此外，勤洗手也相當重要，但酒精洗手殺不死諾羅病毒，應用肥皂或洗手乳清潔手部。
疾管署呼籲，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀應充分休息，注意補充水分與營養，應以少量多餐的方式食用清淡飲食，避免過油或高糖分的食物，待症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，降低接觸傳播的風險。1060221
(中央社)
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