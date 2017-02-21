墨西哥礦場 發現6萬年活微生物
美國國家航空暨太空總署（NASA）的科學家於墨西哥一個礦場中，發現水晶內存有生存了6萬年的活微生物。
法新社與英國「獨立報」（Independent）報導，NASA的太空生物研究所專家鮑斯頓（Penelope Boston）於上週末在美國科學促進會（AAAS）一場會議的演講裡表示，這些奇怪的遠古微生物，顯然已經過演化，才能在亞硫酸鹽、錳和氧化銅中存活下來。
鮑斯頓說：「這對我們試圖了解地球上微生物的演化史，有深遠影響。」
科學家是在墨西哥北部奇瓦瓦（Chihuahua）州的乃加（Naica）礦場中發現這些微生物。現仍在開採中的乃加礦場出產鉛、鋅、銀。
鮑斯頓表示，約有100種不同的微生物被發現鎖在1萬到6萬年間的水晶內，大部分都是細菌類。她表示90%的微生物都是以前未曾觀察到的種類。（譯者：中央社陳亦偉）1060221
(中央社)
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