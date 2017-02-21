退伍軍人抗議 退輔會：年改應有同理心

退輔會主委李翔宙今天表示，年金改革茲事體大，但也須從退伍軍人陳抗的同理心看待；軍人職業特殊，年金改革委員會須做出合理完整的考量，目前國防部還在研議。

監督年金改革行動聯盟與退伍軍人團體今天上午號召上百位退伍軍人在立法院大門口舉行記者會，發動「八百壯士捍衛權益」行動，批評政府採齊頭式改革軍人的年金並溯及既往，破壞國家制度與根基，並表示將從今天起在立法院外長期抗戰，呼籲政府不可毀憲亂政，隨便破壞制度。

李翔宙下午在立法院受訪表示，年金改革確實茲事體大，解決國家問題的同時，必須要從退伍軍人陳抗的同理心看待，期間要有充足的溝通跟努力。

他說，一週前參加在總統府召開、由國防部提報的年金改革會議，會議中考量到軍人職業的特殊性，退伍軍人在役期間對國家的犧牲奉獻，年金改革委員會必須要做出合理性、完整的考量，必須要有精準的數據跟完整的資料，目前國防部還在研議當中。

李翔宙指出，退輔會站在替退伍軍人服務的立場上，願意做最好的溝通，盡最大的努力，會持續跟退伍軍人社團、相關榮民代表做好溝通。

對於有人批評退將去中國大陸聽訓，回台灣保衛的不是國家卻是財產，李翔宙說，事件的發生都有背景，必須要把每個事件作完整的探討跟考量，而目前都還沒有做完整的評估，相關單位正就此事進行探討。1060221

(中央社)