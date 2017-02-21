陸學者：兩岸營造好氣氛可從陸客做起

總統蔡英文下半年擬推出兩岸新政，大陸學者盛九元今天說，如果進展能讓大陸接受，兩岸關係緩和了，台灣要國際參與不是不可能的。他建議，為兩岸營造好氣氛，可從陸客做起。

大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）榮譽會長郭山輝日前出席「2017大陸台商春節聯誼活動」時轉述蔡總統談話表示，希望能突破兩岸困境，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機。

上海社會科學院台灣研究中心主任盛九元向中央社表示，如果兩岸新政的進展讓大陸比較能接受了，兩岸關係緩和並不是不可能，但若還是「有想法、沒辦法；有改念、無舉措」，台灣要參加世界衛生大會（WHA）等國際活動困難會比較多。

他說，目前來看，台灣要參加WHA並不樂觀，若在推動兩岸新政的過程中，氣氛變比較好了，台灣國際參與困難會減少。善意是逐步累積的過程，不能空想著兩岸關係下半年突然改變。

盛九元認為，兩岸關係現在看不出來氣氛緩和，反倒是在惡化，碰到一些問題和摩擦，都沒有人來出來解釋，沒有人願意放低身段，而是就讓事情發生。若下半年要推出兩岸新政，現在就要動起來，善意的舉措可以先做出來。

他舉例，民主進步黨對赴台陸客減少的說法是，「東南亞客人來多了」，而不思考陸客為何減少，給人的感覺就是兩岸關係不重要。這樣下去很難有好的氣氛，這樣的說法也會讓兩岸越來越對抗。

盛九元建議，若台灣能在大陸旅客赴台的舉措上做一些改進，就是很好的氣氛營造。但蔡總統對陸客減少這件事都沒講話，「不能只做內政而不管兩岸」，兩岸關係不好就會反應到民生議題上。1060221

(中央社)