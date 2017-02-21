防堵禽流感 台東活禽禁運延長至28日

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防堵禽流感，台東縣政府原本公告第1波禁止花蓮活禽及運禽車進入台東期限是到21日，但是因疫情未歇，台東縣政府禁運限制，延長至28日晚間12時。

西部縣市及宜蘭、花蓮陸續爆發禽流感疫情，農委會已公告17至24日除白肉雞、1日齡雛禽外，全國禁止移動及宰殺活禽。

禽流感爆發後，台東縣政府上緊發條，啟動邊境管制，並公告從2月7日至2月21日止，禁止花蓮活禽及運禽車進入台東。

不過，台東縣動物防疫所指出，花蓮縣雖只1場爆發禽流感，案例場3公里範圍內禽場已檢驗完畢，但3到5公里內檢驗報告還未出爐。此外，花蓮運禽車會經過台東到屏東載雞，仍具高感染風險，基於防疫需要，再度延長管制時至28日晚間12時。

(中時)