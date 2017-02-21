動物悲歌 桃園收容所太擁擠 犬隻不敢入眠

弱弱的小黃在新屋收容所C34欄位，只敢坐著打瞌睡，根本無法安心入眠。（劉盈如提供）

新屋收容所C34欄位，有3隻犬隻擠在門邊巴望著能出來。（劉盈如提供）

桃園市推廣動物保護協會祕書長劉盈如20日在個人臉書，貼出桃園市新屋動物收容所C34欄位的照片與影片，指出犬隻收容空間不足，讓個性敏感、易緊張的狗，跟其他5隻犬隻同欄收容，根本不敢移動腳步、進食，甚至只能站著打瞌睡，無法入眠，這樣的狗「不會立即死亡，但會被折磨到死」，這是零撲殺政策上路後的新屋收容所真相。

劉盈如所公布的影片，可見到瘦小的犬隻窩在角落，採坐姿搖搖晃晃打瞌睡，卻始終不敢躺在地面安心睡覺。這段影片發布不到15小時，已有1萬5千個觀看次數。

劉盈如指出，有2隻永遠貼著牆壁不敢動，另外3隻擠在門邊巴望著能出來，而影片裡的這隻最瘦的小黃待在遠處，「牠感覺好累、好想睡，卻始終無法安心的躺下來好好休息。有多痛苦，不會馬上死掉，但會折磨到死掉。也許再過1、2周，撐到不能撐了，啪的一聲倒地不起，才能終結這一切吧⋯⋯。」

劉盈如也揭露，收容所犬隻在密集收容的環境下，為搶食打了起來，為生存只能弱肉強食，「今天，打贏了，得到一餐；明天，輸了，帶著傷，也許會感染，也許根本也沒人發現，痛也只能先撐著，看後天會不會解脫」，這是零撲殺政策後的新屋收容所現況。

劉盈如表示，據「動物收容處所設置組織準則」，每隻狗應要有5平方米的空間（大約1張半的榻榻米）。C34這籠共塞了6隻中大型犬，每隻狗分不到1/3張榻榻米的面積。而這是牠們到死之前的活動空間。

劉盈如也說，新屋收容所Ｃ區犬舍亟需整建，找好臨時安置地點且正在施工，但安置地點的收容量低於Ｃ區，屆時動物生活環境將更惡劣。雖然動保處有向上建議，暫緩收容2個月以度過度期，這紙公文至今沒獲回應，最讓收容所人員與動保人士感到憂心。

桃園市政府動物保護防疫處長陳英豪回應，接獲C34欄位問題後，清查收容所內發現仍有空欄，將請收容所做改善，調整收容犬隻的空間密度，讓動物有更適宜的生活空間。

針對收容所曾建議暫緩收容部分？陳英豪回應，並非暫緩收容，而是強加精準捕捉，針對有追人追車、攻擊等較具危險性的犬隻進行捕捉，降低捕捉密度。他表示，臨時安置所預計月底或下月上旬完工驗收後，Ｃ區犬舍才會拆除，強調「臨時安置地點銜接上沒問題」。

(中時)