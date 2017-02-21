中職賽程出爐 富邦主場以新莊、澄清湖為主

去年接手義大犀牛的富邦悍將，新球季主場將以新莊與澄清湖為主。(中時資料照 中央社張新偉攝)

中華職棒今公布職棒28年例行賽賽程，桃園棒球場60場最多，緊接著新莊棒球場共有42場，隨後是洲際棒球場41場，澄清湖棒球場39場、台南棒球場27場、斗六棒球場13場、花蓮棒球場7場、天母、嘉義市棒球場各5場，屏東棒球場則有一場比賽。

中職28年賽程表。(中職提供)

中職28年賽程表。(中職提供)

中職新球季賽程表今出爐，新加入的富邦悍將，主場以新莊、澄清湖棒球場為主，共排了27、21場賽事，其餘則安排在天母、斗六、洲際、花蓮與屏東，其中屏東主場賽事，是今年屏東棒球場為一場賽事，將在8月16日對上桃猿。

中信兄弟除了固有主場洲際安排34場外，也安排13場賽事在新莊棒球場，其餘則在天母、澄清湖、花蓮、嘉義市與斗六，統一獅則安排27場在台南棒球場、12場澄清湖居第二多，其餘天母、新莊、嘉義市、斗六與花蓮，猿隊則是60場桃園主場賽事。

(中時電子報)