泌尿科醫學會在故宮南院 醫學與藝術另類結合
2017年台灣泌尿科醫學會半年會日前由嘉義長庚紀念醫院籌畫舉辦，鑑於嘉義長庚就緊鄰故宮南院，大會會長，嘉義長庚醫院泌尿科主任林威宇特別以「傳承與創新」為主題，將論壇安排在故宮南院舉行，獲得故宮博物院長林正儀與醫學會理事長林登龍等人大力支持，18日晚間在南院大廳登場的半年會，讓700位醫師與眷屬領略到典藏藝術文化之美，還親眼看到連日本國民都難得一見的日本國寶，形同醫學與典藏文物、藝術空間的另類結合，建立新的里程碑。
林威宇指出，選在南院辦大會，主要考量嘉義長庚醫院和故宮南院各自承襲長庚醫療體系與國立故宮的文化底蘊，但同時又展現屬於自己的新生特色。就好像每位泌尿醫師的職涯發展，同樣也是傳承前輩，再自我創新，之後傳遞給下一代，所以才會訂下「傳承與創新」主題，且內容除兩岸泌尿論壇、健保共識外，也涵蓋未來一年全球泌尿醫學發展趨勢分析、老人泌尿學等，為現今銀髮社會提供泌尿照護須知。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。