泌尿科醫學會在故宮南院 醫學與藝術另類結合

嘉義長庚醫院泌尿科主任林威宇特別以「傳承與創新」為主題，將論壇安排在故宮南院舉行。（呂妍庭翻攝）

嘉義長庚醫院泌尿科主任林威宇特別以「傳承與創新」為主題，將論壇安排在故宮南院舉行。（呂妍庭翻攝）

在故宮南院舉行的台灣泌尿科醫學會半年會，還安排電音三太子演出。（呂妍庭翻攝）

2017年台灣泌尿科醫學會半年會日前由嘉義長庚紀念醫院籌畫舉辦，鑑於嘉義長庚就緊鄰故宮南院，大會會長，嘉義長庚醫院泌尿科主任林威宇特別以「傳承與創新」為主題，將論壇安排在故宮南院舉行，獲得故宮博物院長林正儀與醫學會理事長林登龍等人大力支持，18日晚間在南院大廳登場的半年會，讓700位醫師與眷屬領略到典藏藝術文化之美，還親眼看到連日本國民都難得一見的日本國寶，形同醫學與典藏文物、藝術空間的另類結合，建立新的里程碑。

林威宇指出，選在南院辦大會，主要考量嘉義長庚醫院和故宮南院各自承襲長庚醫療體系與國立故宮的文化底蘊，但同時又展現屬於自己的新生特色。就好像每位泌尿醫師的職涯發展，同樣也是傳承前輩，再自我創新，之後傳遞給下一代，所以才會訂下「傳承與創新」主題，且內容除兩岸泌尿論壇、健保共識外，也涵蓋未來一年全球泌尿醫學發展趨勢分析、老人泌尿學等，為現今銀髮社會提供泌尿照護須知。

(中時)