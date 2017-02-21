少婦長期月經異常 罹子宮內膜癌切子宮

我要評比

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民建議，女性應適量攝取動物性脂肪、控制體重、多運動，盡量以清淡飲食為主，才能減少女性荷爾蒙刺激，降低子宮內膜癌發生率。（馬瑞君攝）

24歲廖姓少婦，月經異常長達6年，2年前發現罹患熟齡婦人好發的子宮內膜癌，為保有生育能力，先採取藥物治療後暫時痊癒，但不到半年病情復發，為避免癌細胞擴散，決定聽從醫囑接受子宮全切除術保命。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，廖姓少婦為多囊性卵巢症候群，BMI高達35.5，屬重度肥胖，加上月經異常長達6年，在22歲時確診罹患子宮內膜癌，當時她育有一子，想趁年輕拚第2胎，因此先服用黃體素治療1年半後，症狀暫時獲得控制。

不料，近來再度復發，醫師建議她切除子宮，若不盡早治療，恐怕會延誤病情，溝通後同意以內視鏡將子宮及骨盆腔淋巴結切除，術後她向醫師表示，為了可以陪伴家人一起享受生命，才會鼓起勇氣接受手術。

葛裕民指出，近20年來，子宮惡性腫瘤比例逐年遞增，好發年齡平均在55歲左右，而全台每年20至24歲的罹癌案例平均僅約3例，「年僅24歲患者，是十分罕見個案。」

葛裕民表示，子宮內膜癌是子宮內膜層長出來的惡性腫瘤，因長期受雌性激素刺激，卻沒有產生足夠黃體素讓內膜正常脫落，導致癌化現象，而多囊性卵巢症候群患者因雌激素分泌過多，造成無法規則排卵，容易有不正常出血，是年輕女性較易罹患子宮內膜癌原因。

葛裕民建議，女性應適量攝取動物性脂肪、控制體重、多運動，盡量以清淡飲食為主，才能減少女性荷爾蒙刺激，降低子宮內膜癌發生率。

(中時)