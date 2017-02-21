年金改革圓桌論壇(二) 台灣年改像共產黨齊頭式平等 優秀人才流失

年金改革國是會議1月22日在總統府舉行，監督年金改革行動聯盟號召群眾來到景福門前，持看板呼口號表達訴求。(圖/中央社)

財團法人二十一世紀基金會「年金改革圓桌論壇」，左起依序為淡江大學保險系郝充仁教授、中央研究院社會所楊文山教授、東吳大學法律系陳清秀教授、21世紀基金會副董事長高思博、中國時報副社長張景為、國防大學法律系鍾秉正教授、中央大學產業經濟系單驥教授。（圖／林勝發攝）

新政府的年金改革方案，近日引起極大爭議，財團法人二十一世紀基金會特於今（21）日舉辦「年金改革圓桌論壇」，邀請中央大學產業經濟系單驥教授、淡江大學保險系郝充仁教授、中央研究院社會所楊文山教授、國防大學法律系鍾秉正教授、東吳大學法律系陳清秀教授等人與會對談，並由二十一世紀基金會副董事長高思博與《中國時報》副社長張景為擔任主持人；此為第二篇系列報導。

東吳大學法律系陳清秀教授。（林勝發攝）

前行政院人事行政局局長、東吳法律系教授陳清秀:年金改革出發點是好的、非常良善。但政府初步提出的年改版本有幾個問題，例如應考慮到公平跟效率，但目前兩者都沒有。若政府不太有能力處理問題，可以跟國際接軌，看看進步的國家、文官制度建置比較好的德國、日本、美國是怎麼運作的。

台灣的年改和世界完全脫軌，我常形容為採取「共產主義思考模式」。為何是共產思考？因為公務員的完整薪水是本俸加上職務加給或特殊加給，但如今的年金計算基礎是本俸乘以二，公務員能力越強、經驗越豐富，或是擔任中高階職務，因只計算本俸，退休後的待遇無法反應出其貢獻，所以應該要用在職期間平均薪資水準來計算。

現在的年金改革，會使得公務員不如勞工，勞工退休金制度有反映出薪資構造，但年改竟然要跟薪資構造脫鉤。這代表努力、有能力、有貢獻的人，退休時會跟工作表現不怎樣的人待遇差不多，不符功績貢獻原則、違反市場經濟法則，跟民間或世界都沒接軌，會讓大家覺得不用努力工作，這樣將留不住優秀公務人員，如果人才都走光，政府服務品質會變得低落，讓公務體系往下沉淪。

中央研究院社會所楊文山教授。（林勝發攝）

中央研究院社會所教授楊文山:有一個非常重要的問題是，做年金改革時，政府有沒有求得公平性？不管是荷蘭或瑞典，改革是有歷程的，很重視程序正義．但反觀台灣的年金改革，好像就是一個必定失敗改革，五到十年就要修改一次，是否就會更公平不曉得，但底線似乎是不求他成功，只求解決目前財務問題。

以本俸乘以二的替代率，會產生人才反淘汰問題．教授的職務加給多，若以本俸去算，將來教授退休金比公務人員低，跟其他國家完全不能相提並論，要如何爭取優秀人才跟世界競爭．一個在新加坡任教的台灣教授告訴其他人，他在台灣的退休金可以領多少，被新加坡教授說還不如他們的零頭。

國防大學法律系教授鍾秉正。（林勝發攝）

國防大學法律系教授鍾秉正:他一直強調年資的合併，因為現在的職場生涯不是從一而終，公轉私，勞到公等，都應該可以併計，其他國家是這樣的，這樣才能把年金達到最大化．但台灣勞跟公不能併計，軍人退伍就得結清，年金是被撕裂的。

並且，現在的年金改革純粹是把軍公教拿出來讓大家批判，但不應該如此，國民年金跟老農津貼這次都沒講，年金是全民問題．

年金國家要承擔的程度，應該要分族群不同．公務人員跟勞工不一樣，公務人員跟國家有一個公法上的職務關係，勞工不高興可以走人，但失火了消防人員就一定要去救火，這是職責所在．付出越多本就應該要得到越多，應把公務員跟勞工比較很不公平。

只是現在民氣可用，目前的年金改革倒不如說是進行年金教育，國民對年金都懵懵懂懂，這段時間剛好讓大家關注什麼叫做年金．再來談改革．好像因為這樣，所以有一個族群就被拿出來祭祀。

(中時電子報)