智慧城市首長高峰會 柯文哲與林佳龍熱絡寒暄

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台北市長柯文哲（左）21日出席「2017智慧城市首長高峰會」，與出席的國際城市代表進行交流，見到出席的台中市長林佳龍，兩人特別握手致意好好聊了幾句。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲21日參觀智慧城市展，仔細研究台北市研發的智慧生活系統中的電動車充電系統。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（左）21日出席「2017智慧城市首長高峰會」，與出席的國際城市代表進行交流，收到蒙古國首都烏蘭巴托城市代表致贈的紀念品。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲（右2）21日出席「2017智慧城市首長高峰會」，與出席各的國城市代表合照留念。前排右起台中市長林佳龍、英國彼得伯勒市代表Wayne Fitzgerald與嘉義市長涂醒哲。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲今（21）日出席「2017智慧城市首長高峰會」，與台中市長林佳龍、英國彼得伯勒市代表Wayne Fitzgerald與嘉義市長涂醒哲等人合影。柯文哲還收到蒙古國首都烏蘭巴托城市代表致贈的紀念品。

(中時)