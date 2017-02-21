茱諾卡在木星錯誤的軌道 至少還能觀測

木星探測船茱諾號的引擎故障了，使它無法更接近木星。不過也好，它存活的時間也拉長了。(圖/NASA)

木星探測船茱諾號(Juno)原本預計要近距離觀測木星的電磁場與輻射性，但是由於姿態引擎故障，它被卡在錯誤的軌道上已幾個月，美國太空總署NASA決定放棄脫困，就現有的錯誤軌道環境，進行其他的木星研究。

大眾科學(Popular Science)茱諾號木星探測船是在2016年7月抵達木星，它表現的很優秀，一切都進行得很順利，它的微光太陽能板運作順利，也成功得進入進木星僅2,600英里(4184公里)的軌道發回了一些很酷的新照片，這個低軌位置已經破了前輩伽利略號(Galileo)的紀錄，能夠如此近距離觀測這個氣體巨人( 木星)上頭千變萬化的雲層，這是人類能拍攝到最好的木星影像。

茱諾的高解析度相機，把木星的奇幻雲層都拍攝的極為清楚。(圖/NASA)

只有它出了一個問題，它已經無法更靠近木星了，茱諾在調整軌道的過程中，它的引擎故障，噴射閥門沒有按照指令操作，科學家在嘗試幾個月之後決定不再強迫它繼續原有任務，因為他們擔心勉強操作的果可能使茱諾陷入更糟的軌道，要是使茱諾天線轉到地球收不到電波的位置，或者太陽能板無法有效照到陽光的情況，那麼就會真的失去茱諾。現在他們同意讓茱諾在剩餘的調查時間（2018年7月前），保持現在的軌道位置。

科學家在太空探測上也頗懂「塞翁失馬，焉知非福」的道理，現在這個軌道位置雖然沒有辦法調查木星的輻射層，但是卻也使茱諾避免了遭到高能輻射的轟擊，也拉長它的運作壽命。木星可供研究的面相很多，茱諾仍然可以調查木星的磁力線、雲層結構、大氣物質等等，大眾科學稱，「也許換個角度拍攝風景也不算壞事」

(中時電子報)