劉德立夫婦餞宴國泰醫院醫療團

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中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦當地時間19日晚，在官邸餞宴來巴執行人工膝關節置換手術計畫之國泰綜合醫院醫療團。

包括僑務委員暨臺灣商會會長劉賀夫婦、臺僑協會會長陳五湖夫婦、中華總會永久名譽總會長章辭修夫婦、僑務諮詢委員江顯鎮夫婦、台商鍾海泰夫婦、陳建國夫婦、本次義診協助翻譯之僑胞劉朝文、實習醫師黃君瀚及大使館官員等計40人與宴。

劉德立致詞時首向國泰醫院副院長李嘉龍率優秀醫療團隊來巴執行人工膝關節置換手術計畫，為巴國資源匱乏之病患免費進行14例人工膝關節置換手術，改善他們不良於行之現況，發揚人道援助精神深致謝悃。

劉德立表示，本次來巴義診善舉廣獲巴國平面及電子媒體刊載，迄當天已有27篇，顯見此一義舉已普獲巴國主流媒體重視，巴國友人無不津津樂道稱謝，此係台灣人道援助醫衛計畫再一次地成功展現，並對深化臺巴邦誼裨益良多。

國泰醫院醫務顧問林志明代表致詞時強調，能有幸來巴執行人工膝關節義診手術，親身參與醫衛外交工作，係特應劉德立倡議並在大使館妥善規畫下奉外交部核准方能成案，他代表本次醫護暨行政團隊特表達誠摯謝忱。

繼說明本次國泰團隊來巴特感謝在場僑領與使館同仁之協助，相信今日彼此結緣與齊心努力，均將成為未來再次合作之基石。1060221

(中央社)