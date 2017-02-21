業者批雙駕駛不可行 寧可不出團

我要評比

為免一日遊早出晚歸的遊程衝擊到駕駛逾時出勤，交通部自二二八連假起要求雙駕駛，旅遊業者對政府的這項規定表示「不可行」，寧可不出團也不可能雙駕駛上路。

在高雄市頗具規模的今喜遊覽車公司董事長江其興今天指出，雙駕駛是不可行的制度，兩駕駛上路都要算出勤，付一樣的工資，屆時兩人於返途上也算同時出勤，根本無法落實接班替代的立意。

他說，何況目前駕駛人力嚴重不足，調度有問題。

高雄客運遊覽車部門也面臨嚴重駕駛員人力荒，公司目前還在召募駕駛員。總經理李宗熹說，雙駕駛的規定，只會讓業者拒絕接團；如果單向車程要要5、6個小時，沒有住宿，公司都不接團，否則雙駕駛只會增加成本、稀釋利潤。

受到蝶戀花旅遊團車禍事件影響，觀光旅遊業者面臨極大的經營衝擊，江其興盼交通旅遊主管單位要落實制度，不要再發布不可行的政策，徒增業者困擾。

他希望政府從制度面貫徹勞基法、檢討靠行制度、建立GPS自主管理等，尤其要培訓遊覽車公司的高階經營管理者，落實企業人員培訓，同時要有健全的退場機制，讓良幣驅逐劣幣，也盼消費者不要再貪小便宜，才能確保旅遊品保。

江其興說，政府和企業都沒有在一次次的旅遊意外事件中記取教訓，盼政府加速評鑑制度，才能讓業者改革、自律。

過去常有民眾租遊覽車北上陳抗，江其興說，以高雄北上為例，如果一早出發，陳抗時間拉長，民眾擬夜間返高雄，會要求租用者出資讓駕駛於稍後搭乘高鐵北上接續夜間駕返，否則業者恐難出團。1060221

(中央社)