趙天麟：未來任何選舉 不再懸掛看板
有意爭取高雄市長初選的民主進步黨籍立法委員趙天麟今天表示，日前發生父子架設廣告看板不幸身亡意外，未來不論參與任何選舉，都不再架設大型看板，將以政策替代。
郭姓父子承攬趙天麟廣告看板，18日不幸失足喪命，趙天麟探視完家屬後發表聲明表示，這次意外讓他痛心疾首，尚未上架的大型看板不再掛設，已掛設的看板也將全數撤下。
意外發生後，地方傳聞，趙天麟將退出高雄市長初選，趙天麟今天表示，當然會有這種說法出現，但他的心情很平靜，雖然地方負責跑基層的助理都很擔心，就連他就讀小學的女兒，都在問他是不是要退選了。但他說，已經告訴助理不要追究，也不必在意。
趙天麟進一步表示，在他未來政治生涯中，不管參加任何選舉，都不再懸掛任何廣告看板，將以政策宣傳作為替代，並舉辦政策辯論論壇等，另外像是網路、電台等宣傳方式，也都將持續進行。1060221
(中央社)
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