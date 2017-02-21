馬英九被控洩密案 勘驗黃世銘說法

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前總統馬英九被控洩密案，台灣台北地方法院今天第三次開庭，法官當庭勘驗3段前最高法院檢察署檢察總長黃世銘在偵查時的說法，馬英九表示沒意見。

馬英九委任律師與民主進步黨籍立法委員柯建銘委任律師針對監察院函覆有關黃世銘筆錄有爭執，法官諭知黃世銘判決確定卷證及相關偵查筆錄都有交代，沒有再向監察院調卷必要。

柯建銘指控馬英九在最高檢特別偵查組偵辦司法關說案時疑洩密，向北院提自訴。1060221

(中央社)