台北墾丁1日遊下架 業者：沒影響

觀光局21日要求台北出發往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等地的1日遊行程下架，墾丁旅宿及餐廳業者表示，1日遊多是南部的團，所以不受影響。（檔案照片）中央社記者郭芷瑄攝 106年2月21日

觀光局今天要求台北出發往阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁、花蓮等地的1日遊行程下架，墾丁旅宿及餐廳業者表示，1日遊多是南部的團，所以不受影響。

因蝶戀花賞櫻團遊覽車翻覆造成33死，觀光局今天邀集各單位檢討1日遊行程，觀光局副局長張錫聰會後說，從台北或高雄出發到阿里山、武陵農場、清境農場、司馬庫斯、觀霧、墾丁（台北出發）、花蓮等地的1日遊行程，因遊覽車使用時間長且路況不一風險高，要求應下架，違規者將罰新台幣1萬到5萬元。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，會到墾丁1日遊的都是嘉義、台南以南的旅行團，基本上，這個要求對墾丁的旅宿業者不會有好或壞的影響。

張積光認為，前往墾丁的路平坦，但阿里山、武陵及清境農場等山區景點，對遊覽車司機來說辛苦且累，是應該要有行程的規定和取締。

在墾丁經營團客餐廳的鍾添輝也表示，到墾丁1日遊的多是南部的旅行團，中、北部不可能用1日遊到墾丁，消費者也不會接受這種累又沒效益的行程，所以，餐飲業也不會受到影響。1060221

(中央社)