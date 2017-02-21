地下電台干擾 曾讓共軍取消飛彈試射
中共海軍某飛行團在2016年底的1次飛行訓練中，無線電突然傳來「祖傳秘方、神奇特效」的地下電台廣告，被迫改用備用頻道通話。更早前，地下電台還曾讓中共海軍取消飛彈試射。
解放軍報報導，2016年12月22日清早，這一中共海軍飛行團正進行飛行訓練。上午7時左右，當塔台正在引導戰機降落時，無線電裡突然傳來「祖傳秘方、神奇特效、3個療程、包去病根」的賣藥廣告，讓塔台大感訝異。
為此，指揮降落的軍官隨即下令停用這一通話頻率，改用備用頻率指揮戰機起降，同時請示上級啟動應變程序，動員人力清查這個賣藥廣告的電波是從哪裡發出來的。
經過10個多小時的清查，軍方及當地公安終於在附近1個社區內，找到地下電台的發射站，除查扣設備外，並當場逮捕電台人員。
鑑於這起意外，春節過後，這一海軍飛行團特別派出10多個宣傳小分隊，前往周邊的街坊和村莊發放宣傳摺頁，內容是中國大陸「無線電管理條例」，以免民眾觸法。
飛行團長羅岩在提到地下電台的危害時說，有一年，中共海軍組織某一新型飛彈試射，卻因為監控飛行軌跡的設備受到不明訊號干擾，任務被迫中斷。1060221
(中央社)
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