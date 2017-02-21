傳涉程翔案 陸學者被囚12年健康受損

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據報導，2005年因涉及「程翔間諜案」而坐牢的中國大陸學者陸建華，其身體日益變差，他的妻子曲力秋呼籲當局給予陸建華假釋。

根據中國人權民運信息中心的報導，曲力秋今天前往河北三河的燕城監獄探望了陸建華。曲力秋說，12年的監獄生活令陸建華的身體日益變差。

曲力秋並說，陸建華在獄中仍做研究，當局容許她與丈夫通信，而陸建華每月可以兩次致電家人。

報導表示，陸建華於1960年出生，獲得復旦大學學士、南開大學碩士及中國社會科學院社會科學博士，其後擔任社科院公共政策研究中心副主任。

2005年，新加坡海峽時報中國首席特派員程翔因涉嫌間諜罪被大陸當局逮捕，陸建華也一同被捕。

報導表示，2006年，陸建華因「洩漏國家機密」罪被判刑20年，程翔則被判刑5年。2008年2月，程翔獲假釋回到香港。1060221

(中央社)