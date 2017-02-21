WBC中華隊比賽 公視主頻看得到

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公共電視今天宣布，轉播3月6日開打的世界棒球經典賽（WBC）20場次，中華隊所有賽事在公視主頻實況播出；其他各組對戰也會透過公視3台直播。

WBC從西元2006年開打，進入第4屆，3月6日到23日舉行，預賽在南韓、日本、墨西哥、美國等地，決賽在美國洛杉磯道奇球場。

中華隊由總教練郭泰源領軍，選手林智勝任隊長，旅日投手郭俊麟、陳冠宇、宋家豪與旅美投手江少慶，搭配中華職業棒球大聯盟本土野手組隊。

公視取得本屆WBC無線電視轉播權，主播鄭惟仁、黃韻玲搭配球評袁定文。

中華隊預賽分在A組，出征南韓，與以色列、荷蘭、南韓爭取前2名晉級。A組所有賽事，公視都將提供轉播服務。

中華隊賽程是3月7日午間首戰以色列，8日晚間對荷蘭，9日晚間對南韓。1060221

(中央社)