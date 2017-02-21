留贓車借醫藥費 機車行老闆遭詐8000元
莊姓男子缺錢花用，14日前往重慶南路某機車行，向邱姓老闆表示要賣機車，接著藉機攀談，表示父親因糖尿病住院，為籌醫藥費希望借8000元，老闆心軟答應，莊就將機車留下後離去，強調明天就來還錢。
次日老闆等了半天，發現莊根本沒來，機車一查竟然是贓車，氣得前往中正二分局報案，警方調閱監視器後，循線逮捕莊嫌，莊警訊時表示因為沒有工作，缺錢才會偷車行騙，警方初查莊利用類似方法，向大台北地區各機車行行騙，至少得手3起以上，訊後依詐欺罪將莊男送辦，另擴大追查他涉及的其他案件。
中正第二分局呼籲民眾，詐騙手法推陳出新，手法包括假冒檢警洗錢、信用借貸詐欺、假投資詐欺、購物解除分期設定、購買遊戲點數等類型，如有任何疑慮，請立即向警方確認諮詢，並請牢記「一聽、二掛、三查！」，避免成為下一位受害者。
(中時)
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