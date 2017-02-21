萬金石馬拉松拚升級 新北市首辦博覽會

新北市萬金石馬拉松EXPO特展會帶民眾回顧這14年來賽事的蛻變。（池雅蓉攝）

特展中有VR體驗，民眾藉此以跑者視角體驗萬金石的風景。（池雅蓉攝）

新北市萬金石馬拉松已連續3年獲得IAAF銅標認證，今年要再上層樓邁向銀標，也首度舉辦「馬拉松博覽會」，今日起於新北市政府1樓大廳舉辦EXPO特展，45天展期中展出歷年衝線畫面、獎牌及紀念品等物，帶民眾回顧14年來賽事蛻變。新北市體育處也在展場準備萬金石路線上的VR環景實境，讓無法親自參加賽事的民眾，也能體驗北海岸的美麗。

此外，3月17日至19日也會於市民廣場舉辦萬金石馬拉松博覽會，屆時會有馬拉松周邊商品及國外馬拉松賽事參展。

(中時)