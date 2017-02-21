老闆未裝偵測器 害死兩員工賠960萬換緩刑
老闆們要注意了，工安設備不能省，否則到時後悔莫及！新北市前年陳、李姓兩名清潔員，在瑞芳一處肥料廠清潔槽體時，兩人因吸入過多沼氣而昏迷致死，後來法官查出工廠方姓老闆應該加裝氣體偵測器，卻未加裝有明顯管理疏失，遭判刑1年6個月有期徒刑。
判決書中指出，新北市陳姓男子（63歲）及李姓男子（38歲），在冠鼎環保科技股份有限公司擔任清潔員，2015年10月20日早上，兩人在瑞芳液體肥料工廠內清潔肥料槽時，陳男因吸入過多沼氣突感身體不適，急向李男求救。
李男見情況緊急，火速爬下槽體準備救人，結果一不小心，自己也跌落跌落高過3公尺高的肥料桶中，兩人就被大量的肥料及氣體堵住呼吸道雙雙昏迷，同事發現後通報119送醫，但最後仍回天乏術雙亡。
事後新北市政府及基隆地檢署都有派員前往徹查公安，發覺該廠方姓女負責人（46歲），未在肥料桶內配置氣體偵測器，使得兩條人命雙亡，明顯有管理過失，被依業務上之過失致人於死罪判處有期徒刑1年6月，因雙方和解，方女賠償陳、李兩人各300萬、640萬，獲緩刑5年。法院另依生職業災害罪，處6萬元罰金，全案仍可上訴。
(中時)
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