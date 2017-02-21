中市自來水管修復 今晚6點逐步恢復供水
台中市政府水利局20日在東區精武東路與三賢街口施作汙水下水道推進工程時，因自來水公司提供圖資不明，且施工前會勘也未說明幹管位置，造成1500mm自來水幹管破損，影響烏日區、大里區、太平區、東區、南區、北屯區、大肚區、霧峰區部分地區供水。
水利局連夜協助自來水公司搶修，今日下午已修復完成，預計傍晚6時打開制水閥、排氣，逐步恢復供水。
水利局表示，經自來水公司與水利局徹夜輪班緊急搶修，幹管焊接工程今日下午2時左右完成，接著進行路基回填作業，下午3時完成修復，自來水公司預計傍晚6時打開制水閥、排氣，逐步調節恢復供水。
部分地區約在晚上7至8時恢復供水，平地地區全面恢復仍需至明日早上8時，太平區及霧峰區高勢地區則需再延後8至12小時，相關訊息可撥打自來水公司免費服務電話1910查詢。
水利局今日下午也邀集經發局、自來水公司、顧問公司及施工廠商相關單位舉行檢討及精進研商會議，針對管線套匯及協調流程進行檢討，盼提升管線資料掌握度，避免類似事件再度發生。
(中時)
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