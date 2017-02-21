彰化也傳禽流感 撲殺2萬隻土雞

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彰化縣也傳出禽流感疫情。彰化動防所證實，彰化芳苑鄉1處土雞場確診感染H5N2高病原性禽流感，已撲殺2萬多隻土雞。

彰化縣動物防疫所所長董孟治指出，17日接獲通報指出，芳苑鄉1處土雞場傳出雞隻有異常死亡情形，死亡率約為千分之4，他們接獲通報後前往土雞場採樣，在土雞場內驗出有H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

董孟治說，為了防止疫情擴大，在今天進行撲殺作業，撲殺雞場內的2萬多隻土雞，未來也會持續採樣，等到確認沒有病毒才能再養家禽。

至於先前宜蘭縣曾通報鴨隻屠體有異常，經查來源是福興鄉的1處養鴨場，董孟治指出，養鴨場已確認為低病原性家禽流行性感冒病毒，將依規定進行移動管制及採樣複檢工作。1060221

(中央社)