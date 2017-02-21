派里級艦命名 馮世寬：尊重前部長決定

派里級巡防艦是否重新命名？國防部長馮世寬今天說，尊重前部長決定，定案的事情，部長無法改；民進黨立委蔡適應對此表示失望。

媒體報導，海軍即將在美國接收的兩艘派里級巡防艦，原本命名為「銘傳」與「逢甲」號，但是消息指出，因為立委表達異議，因此軍方已經決定重新擬名，據傳可能是以兩位青天白日勳章得主，命名為「慶(方方土)」與「天价」。

蔡適應下午在立法院對行政院長林全施政總質詢時表示，台灣沒有一條軍艦是紀念台灣有功人士，用海軍英雄命名軍艦，是否支持？林全答復表示，請國防部一併考慮，軍艦命名每個國家有不同典故或因素，可以一併納入考量。

馮世寬答詢說，上任國防部長之前，兩條軍艦前任部長已經命名就是「逢甲」與「銘傳」，立委後來提出，對他而言，一方面要尊重海軍的意見，二方面也尊重前部長的考量，以後的軍艦說不定可以按照立委的建議，加以命名。

派里級軍艦何時抵台？馮世寬說，應該在5月左右；蔡適應問有無規定，多久前要完成命名？馮世寬說，前面部長決定這個事情之前，已經命名。

蔡適應追問，是否重新傾聽海軍的意見？馮世寬說，「我沒有聽過海軍的意見，很誠實告訴你，也沒有去問」，定案的事情，部長無法去改。

蔡適應問「確定嗎？如果我找出以前有改過的案例？」馮世寬回答說，如果找出以前的案例，是別人不按規定。蔡適應對馮世寬的回答表示失望。1060221

(中央社)