農會選舉民進黨大敗 王鴻薇：為2018選舉敲一記警鐘

全國各區農會代表選舉結果顯示，藍綠版圖在農會系統幾乎維持不變。(資料照,莊曜聰攝)

全國各區農會代表19日進行改選，民進黨積極布局，甚至喊出要拿下全國農會三分之一席次，但選舉結果顯示，藍綠版圖在農會系統幾乎維持不變，將近83％屬於國民黨的藍色版圖。對此，王鴻薇表示民進黨在農會選舉全軍潰敗，無疑為民進黨2018選舉敲了一記警鐘。

王鴻薇在臉書指出，民進黨敗選後，指責農會代表選舉有賄選介入，為自己的敗選找藉口。「其實民進黨一路以來介入農會選舉吃相難看，貪得無厭，才是敗選最主要原因」。

王鴻薇表示，今年農會改選，民進黨包括新潮流段宜康，具有前縣市長身份的立委陳明文，蘇治芬卯足全力，依然面上無光。從去年開始，新潮流在段宜康的領導下先找台北農產運銷公司開刀，也造成韓國瑜去職投入國民黨主席選舉。「可笑的是，新潮流對韓國瑜除之而後快，竟是要把自己的前助理取而代之」。王鴻薇直言，這種鬥爭只為搶資源卡位，更不惜動用檢調系統以查菜蟲之名逼退，然而查到現在仍不知菜蟲在哪，民進黨的惡形惡狀難道農會系統看不清楚？

王鴻薇也提及陳明文把自己的前副縣長吳容輝安插到台灣菸酒公司，結果台灣菸酒公司把長期的菸農契作給廢除了，陳明文後來還要求菸農合照，被憤怒的菸農們公開拒絕，讓陳明文難看。陳明文和他的前副縣長吃香喝辣，倒楣的是菸農，菸農的反彈可想而知。

王鴻薇指出，民進黨從中央和地方掌握完全的行政資源，染指農會改選不致於這麼灰頭土臉。除了民進黨資源分配「整碗捧去」，民進黨全面執政，資源卻為一黨少數人所壟斷，一葉知秋，「農會選舉並非國民黨大勝，而是民進黨大敗」。

(中時電子報)