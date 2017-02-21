和周冬雨泰度假返國 竇靖童脖上OK蹦登熱搜

周冬雨、竇靖童昨現身機場。（圖／中時資料照片；取自鳳凰網娛樂微博）

陸媒報導周冬雨、竇靖童返國。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）

竇靖童周冬雨稍早上熱搜榜。（圖／翻攝自新浪微博）

天后王菲女兒竇靖童去年因演唱《七月與安生》主題曲，與兩位女主角周冬雨、馬思純結為好友，三人常在微博上互動，近日更被網友捕獲周冬雨和竇靖童到泰國度假，陸媒報導，兩人昨返國現身機場，打扮帥氣的竇靖童被發現脖子上多了一塊OK蹦，成為網友熱議話題。

《鳳凰網娛樂》報導，本月13日網友在泰國偶遇打扮輕鬆的周冬雨和竇靖童在當地路上逛街吃小吃，互動熱絡，昨兩人結伴回國，竇靖童穿著白襯衫，外披上牛仔襯衫與外套，相當瀟灑霸氣，右邊脖子貼了塊OK蹦，引發討論，網友回應：「童童冬雨都好好看」、「是想要人聯想什麼」、「兩人只是好友，不要亂組CP謝謝」。

(中時電子報)