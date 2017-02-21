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不分黨派 英國會議員要求首相取消川普訪英

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不分黨派 英國會議員要求首相取消川普訪英
2月20日英國民眾聚集在倫敦國會廣場前，表達對移民的支持。(美聯社)

一群來自英國不同黨派的國會議員呼籲首相梅伊(Theresa May)取消邀請美國總統川普(Donald Trump)今年拜訪英國，這些議員採取這樣的行動，主要是因為要求政府取消川普邀請的請願活動，已經取得了將近2百萬個簽名。

根據英國《獨立報》(Independent)報導，許多議員都不諱言地批評川普，英國工黨議員Paul Flynn說川普的行徑像是個「暴躁的小孩」，另一名工黨議員Daniel Zeichner抨擊川普令人作嘔、不道德，和英國價值觀背道而馳。蘇格蘭民族黨的Alex Salmond則抨擊梅伊政府太想要確保一個貿易協定，才會在川普甫上任7天就邀請他來造訪英國。

保守黨的議員則認為梅伊首相有權以英國利益優先，並試圖和英國的長期盟友美國建立良好關係。保守黨議員Nigel Evans也不認為川普就任以來有任何種族歧視的行為，表示他沒有發現無相關證據。資深保守黨議員Edward Leigh也認為川普對7個主要穆斯林國家實施的旅遊禁令並非種族歧視，因身為世界上最穆斯林教人口最多的國家─印尼並未受到此禁令影響。

英國議員爭議的重點是梅伊似乎過早提出邀請，川普的前任歐巴馬(Barack Obama)上任後758天才獲得邀請，小布希總統(George W Bush)則是等了978天才獲得邀請。保守黨議員Chrispin Blunt認為不用撤消邀請，但應該延期到2020年，剛好屆滿英國首艘移民船《五月花號》航行到美國滿400周年的時候。

但英國副外相Alan Duncan堅持，川普獲邀造訪英國應該也必定會發生，他表示現在對英美之間特殊的關係而言是個特殊的時刻。

在此同時英國國會大廈西敏宮(Westminster Hall)外，仍隱約聽得到抗議者的呼喊。組織抗議者表示他們估計參加者人數將超過2萬人。呼籲政府取消川普邀請的聲浪也獲得倫敦市長薩迪克·汗(Sadiq Khan)的支持，並批評川普的移民政策無情而可恥。

(中時電子報)

倫敦市長狠批川普無情可恥 應取消訪英
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文章來源：Donald Trump state visit: MPs of all parties call for US President's trip to Britain to be cancelled

關鍵字：川普邀請英國梅伊議員移民
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