開放莢艙技術加持 美戰機殺傷力大增
只要在短短幾分鐘內，諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）研發的戰機新型「開放莢艙」（OpenPod）便能重新設定，以執行各式新任務。
例如，要是波音F-15E「打擊鷹」（F-15E Strike Eagle）式戰鬥轟炸機在執行打擊任務，就能重新設定外掛莢艙，發揮定位感應器的功能。
不過，據《國家利益》（The National Interest）網報導，要是下個任務是空對空任務，也能將它重新設定為數據鏈，以連結如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-22「猛禽」（F-22 Raptor）戰機等第5代戰機。
諾斯洛普格魯門號稱，在機組員喝完另一罐能量飲料前，戰機靠開放莢艙便能迅速準備好進行新任務。
「開放莢艙」是根據現有的LITENING先進外掛莢艙（LITENING Advanced Targeting Pod）發展而來，利用了相同的工具與製作流程。然而，由於新莢艙能徹底重新設定，因此戰力自然大大提高。
(中時電子報)
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