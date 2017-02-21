世界母語日 彰縣溪陽國中很台、客
今天是世界母語日，積極推廣學習母語的溪陽國中的朝會也變得很台、客！除了客語社學生廣播進行「客家話」教學，越南新住民之子也用越南語教數數，校長黃森明則負責分享台灣的俚語，場面超有趣。
黃森明說，2月21日是世界母語日，而溪陽國中早就將每周五訂為「母語日」在推廣母語，每周他會親自傳授1句台灣俚語，客家社的學員也要教大家說客家話，也會邀請新住民子女分享「媽媽說的話」。
溪陽國中學區的居民，有台、有客也有新住民，校方還結合學區成功國小及西畔分校，申請客委會客家生活學校計畫，傳承客家語言及文化。
黃森明表示，台灣有多族群、多語言、多元文化，從清朝到日據時代、直到現在的新住民，一直充滿多元的活力，溪陽國中提供舞台，鼓勵孩子們上台勇敢地說出說母語！他說，或許有的孩子會感到生硬，但相信也會感受到母語的溫度。
世界母語日，溪陽國中除了母語教學，校門口及校園通道上也都插上母語嘉年華活動小旗，還發送「阮兜講母語」貼紙，製作教學海報，推廣母語煞費苦心。
(中時)
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