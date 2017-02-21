土地公顯神蹟！派出所長追鬼影

陳男大膽偷香油錢。(基隆市警局提供)

陳男大膽偷香油錢。(基隆市警局提供)

大顯神蹟！基隆市三分局八堵分駐所長所長曾維群帶班巡邏至轄區尚仁街土地公廟，總是習慣每巡邏至此，下車雙手合十向土地公虔誠膜拜，祈求轄區平安，未料本月17日忽見土地公廟角落有一鬼祟影像，也覺悚然，冷靜前往查看，赫見一中年男子手持油壓剪，旁邊並有一已剪斷的鎖頭，再查看該廟功德箱，已被破壞撬開，大膽竊賊神明前無所遁逃，立即逮人。

警方調查，陳姓男子（66年次）因缺錢購毒施用，趁夜色掩護四下無人，自備油壓剪強撬開功德箱行竊，另再清查陳嫌交通工具，再度查獲所騎機車係懸掛贓車牌，曾所長依陳嫌犯罪手法研判，應不止犯一件，偵訊後依竊盜及施用毒品罪嫌，將陳嫌移送基隆地檢署偵辦。

曾維群因對土地公虔誠敬仰而連破七堵區，暖暖區宮廟香油錢竊案3案，前科累累陳嫌也在土地公廟行竊被當場逮捕。

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(中時)