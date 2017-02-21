年金改革圓桌論壇(三)提升所得替代率有法 單驥：國安基金退出公勞保經營

年金改革引發軍公教走上街頭。(圖/本報系資料照片 黃世麒攝)

財團法人二十一世紀基金會「年金改革圓桌論壇」，左起依序為淡江大學保險系郝充仁教授、中央研究院社會所楊文山教授、東吳大學法律系陳清秀教授、21世紀基金會副董事長高思博、中國時報副社長張景為、國防大學法律系鍾秉正教授、中央大學產業經濟系單驥教授。（林勝發攝）

主持人高思博（左）與張景為。（林勝發攝）

新政府的年金改革方案，近日引起極大爭議，財團法人二十一世紀基金會特於今（21）日舉辦「年金改革圓桌論壇」，邀請中央大學產業經濟系單驥教授、淡江大學保險系郝充仁教授、中央研究院社會所楊文山教授、國防大學法律系鍾秉正教授、東吳大學法律系陳清秀教授等人與會對談，並由二十一世紀基金會副董事長高思博與《中國時報》副社長張景為擔任主持人；此為第三篇系列報導。

中央大學產業經濟系單驥教授。（林勝發攝）

單驥：所得替代率降下來大概沒人會喜歡，其實可參考國際行情。比如說美國加州公務員的基金經營效率很高，大概可達到百分之5至7，他們拿到100元的退休金裡面，有65元是從基金經營效率所得，剩下的35元，是來自公提自提部分，所以基金經營效率高，所得替代率自然就高。

其實，我們不必看國外，光看國內私校的退撫基金經營，就可發現有經營團隊進行專業管理，績效都非常好，遠高於國安基金跟公、勞保。

我們要問台灣，基金經營效率能否成為提升所得替代率的有效工具呢？我會覺得非常質疑。而在年金改革委員會的方案中，大家有無注意到，當中有部分是「搭配妥善監督機制」，我不太清楚這是什麼意思，這樣將來基金管理者要受到立法院監督跟指導，無法在商言商；我們應思考，前面提到的加州基金經理，需不需要接受議會監督、有無受到議會干擾？

台灣還有個值得注意的地方，相關基金都是由國安基金處理，我們有沒有勇氣，讓國安基金退出公保、勞保等所有基金的經營，也就是讓基金經理能夠為國民爭取到最大福利，又去除掉所有政治干擾，這何嘗不是提升退休基金所得替代率的一種方式？

淡江大學保險系郝充仁教授。（林勝發攝）

郝充仁：如果我是考委，我會建議可以思考美國當初改制的狀況，很多人提到當年關院長（關中）的多層次版本，基本上這個版本觀念是，既有的DB（確定給付制）就是DB，但再加一個DC（確定提撥制），也就是退休基金降下來的話，這一塊可以彌補政府改制時降下來的部分，美國30多年前就做過這件事， 也許對考委來講，這是比較務實的做法。

另外，從經濟角度來看 大法官雖沒對年改做太多討論，但有點稍微擦到邊，我的印象中，「合理給付標準」這6個字可能是爭議焦點；此外 恩給制的緣由是當年公務員薪資太少，講難聽點就是政府欠的，這有多少也會變成攻防兩端argue（爭論）的重點。

中央研究院社會所楊文山教授。（林勝發攝）

楊文山：所得替代還牽涉到公平給付的問題，目前有意將所得替代率下拉到七成，對即將退休的人最不公平，因為他們沒有選擇，也等不到方案未來的修改。

還有，所得替代方案一刀砍下去的改革方式極為不妥，因為軍公教是異質性非常大的團體，每個人擔任公職的時間與生活選擇都不同，所以討論到公平性的問題就非常複雜，對考試委員們如何擬定一個公平的所得替代率是嚴峻挑戰。

目前所得替代率計算基礎是本俸乘以2，這對台灣在亞洲爭取人才上非常不利。與香港和新加坡大學教授薪水相比，台灣雖然比較低，但是生活環境佳，以往退休金的制度也比較穩定，對於海外的教授還是有一定吸引力，新方案卻造成吸引力大減。

國防大學法律系鍾秉正教授。（林勝發攝）

鍾秉正：公務員所得替代率太高，某些不正常情況下甚至破百，退休領得比工作還多，這是過渡時期現象。而所得替代率計算用本俸乘以2的原因，主要是軍公教人員加給制度的混亂，所以乾脆用本俸乘以2，但是這種做法各位先進都已說明其中不合理的地方，年金改革應該補齊不足、要有配套措施，以避免反淘汰的問題。

18％原意是幫助早期薪資低又沒有月退俸的公務人員，如今利息太低了，政府每年要補貼800億，當然造成納稅人不服。如何改革18％問題，緩著陸不要硬著陸，重點在於要有最低保障的地板條款，以保障低收入的軍公教人員生活。

年金其實是世代問題，目前世界所得替代率約60至80％，沒有完全客觀標準，不過要避免退休人員陷入老年貧窮。而政府版方案下拉所得替代率的年限15年太短，要拉長到30年才能減緩衝擊。

而年金改革在憲政上的問題，在於公務員與政府之間是否有契約關係，大陸法系認為沒有，是屬於公法契約，不過契約可以調整。以德國為例，憲法看待年金改革，可允許的幅度非常大，幾乎沒有上限。

年金改革要保障公務員身份，至於勞工所得替代率低於公務員，要導入比例與平等原則。以我個人之見，台灣的年金改革，大法官會敲擊但是不會貿然宣佈違憲；層級式的年金保障，越接近退休的人改變的幅度要最小，而前景無限的年輕人比較能承受改革的風險。

東吳大學法律系陳清秀教授。（林勝發攝）

陳清秀：改革幅度太大會侵害到既有權利，修法得追求公平合理，國家如有財政困難必須有正當依據，所以未來銓敘部應該要有具體統計數據，來強調改革有正當性、合理性；要是本來每月8萬元，一改只剩下4、5萬元，差距太大，溫和漸進的改革路線可能比較合理。

而年改的計算基礎若回歸到平均薪資水準，影響可能不大，但要是降到本俸的話就會差很多；公務員薪資種類隨著不同職務類等，共有幾十種不同的專業加給，例如公立醫院醫生要是加給很少，還有誰要當？另外，也要考慮民間薪資水準，如果拿齊頭式平等最低標準來當成計算基礎，恐怕會有問題。

21世紀基金會副董事長高思博。（林勝發攝）

高思博（結語）：陳清秀教授提到，真正重要的是用什麼去乘以所得替代率，這是起爭執的地方，公務員種類極多，但本俸跟加給到底是多少去乘，這裡面可以變的花樣就多，考試院要具體講清楚，且基金績效應該拿來跟所得替代率一起講。

另外，討論年改時提到軍公教是過於籠統的說法，公務員裡面有很多性質不能類比職務。還有，既得利益跟既得權利是不一樣的，兩者要分清楚，就算只是個人的事情，但要拿來跟公益衡量時，就必須對其權利尊重，跟都更一樣。

(中時電子報)