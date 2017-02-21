防禽流感 太管處加強通報系統
防範禽流感疫情擴散，太管處通令轄區內各管理站與全體員工，加強防疫監測與通報，也呼籲遊客共同參與，形成防疫網絡。
太魯閣國家公園管理處今天表示，轄區內目前並沒有出現禽流感個案，但為避免疫情擴散，已加強疫情的通報系統，並要求所有人員一旦發現禽鳥異常死亡或疑似人畜共通的流感等疫情，務必立即通報。
太管處特別呼籲遊客，防疫及確保自身健康，務必做到：1、發現禽鳥異常死亡時不要接觸，立即通報相關機關。2、不接觸、不餵飼野生禽鳥。3、經常用肥皂洗手。4、禽肉蛋類要「充分煮熟」才食用。5、不自行宰殺禽鳥食用。6、不去養禽場及屠宰場。7、不購買來路不明禽鳥及產品。8、有感冒徵兆，應立即戴口罩儘速就醫。1060221
(中央社)
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