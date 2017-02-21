金門萬安演習 副統裁官：演習成功
金門地區106年軍民聯合防空演習今天登場，在各單位通力合作下，順利閉幕；統裁部副統裁官內政部警政署副署長官政哲講評表示，各項演練都做得確實，是一次成功的演習。
縣長陳福海也期許，透過演練提升各單位提升空襲時的應變能力與災害處理能力，降低災害及民眾生命財產損失。
金門地區萬安40號演習下午1時30分到14時實施。這次萬安40號演習，是假想金門地區猝然遭受敵飛彈及飛機等襲擊，由軍、警等防情單位實施防情傳遞與發放防空警報，包括金門所有部隊、機關、學校及民眾都配合實施30分鐘的防空疏散避難演練。
演習防空警報發布後，全縣實施交通管制，警、憲及協勤民力進行交通管制及人員疏散避難，民眾也相當配合，在執勤人員指引下，迅速進行人車疏散避難，道路上出現難得淨空的畫面。
陳福海陪同官政哲等人沿線視導金城鎮市區、金城國中、金門縣政府工務處等處實施道路人車、師生、員工疏散避難及金城鎮公所災民救濟分站開設等演練情形。
官政哲在演習結束後表示，金門縣在陳福海縣長指導及各單位配合下，無論防情傳遞、警報發放、交通管制及人車疏散避難、災民救濟分站開設等演練都做得很確實，是一次成功的演習。
官政哲並代表統裁部頒發加菜金，由縣警局局長許慶豐代表接受，嘉勉參與演習單位辛勞。1060221
(中央社)
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