港城大招台生 祭高獎學金主打國際化

香港城市大學今年再度跨海來台招生，除了祭出4年最高新台幣256萬元的全額獎學金外，還有海外交流補助、海外雙聯學位等，希望能吸引台灣的菁英學生。中央社記者許秩維攝 106年2月21日

香港城市大學今年再度跨海來台招生，除了祭出4年最高新台幣256萬元的全額獎學金外，還有海外交流補助、海外雙聯學位等，希望能吸引台灣的菁英學生。

106學年學測成績日前公布，香港城市大學今年再度跨海來台，將參加25日、26日舉行的大學博覽會，現場還會安排直接面試。

去年剛從香港城市大學畢業的台灣校友莊博涵表示，自己原本有申請台大、政大，但因為志在金融業，而香港是國際金融重鎮，港城大又提供給他全額獎學金，且香港比起歐美的大學，生活上更容易適應，因此高中畢業後決定赴港求學。

比起在台灣唸書，莊博涵表示，在香港求學有機會接觸到世界各地的學生，讓自己的人脈擴展到全世界，而不僅限於東亞圈，這樣的學習背景也對求職很有助益，能得到更多面試機會。以金融業為例，在香港求學後回台謀職的台生，比一直在台灣唸書的學生，平均月薪約可高1.5倍。

現就讀香港城市大學的台生王長婷也表示，學校的設備先進，做實驗時經常有機會和教授或大型公司合作，學校也鼓勵學生海外交換，還提供補助，協助學生減輕負擔，自己畢業後也計畫留港工作，傾向於到能源或環境顧問等國際公司求職，可能還有機會到海外工作。

王長婷認為，在香港求學最大的益處就是覺得「世界突然打開」，當初選擇到香港唸書，也是希望自己能夠更國際化，想要走出世界，而港城大採取全英授課，可以幫助英文進步神速。

2009年就率先來台招生的香港城市大學表示，至今錄取超過130名台生，平均達學測71級分，學校會根據學生入學成績和面試等綜合表現發給獎學金，如全額獎學金（每年約新台幣64萬元）、學費全免獎學金（每年約48萬元）、學費半免獎學金（每年約24萬元），今年還首創優秀體育人才獎學金（最高每年56萬元）。

香港城市大學表示，已和39個國家地區簽訂交換計畫，目標是讓65%學生海外交流學習，學校也提供生活補助，幫學生減輕負擔，非本地生在港城大畢業後，約一半或留港或到海外工作，另一半繼續深造，台生留港、回台工作的比例也約各半。

此外，香港城市大學也和美國康乃爾大學合作，開辦香港首個獸醫學學士學位學程，還會資助部分優秀學生到美國康乃爾大學進行短期交流學習，另外還和美國哥倫比亞大學合辦雙聯學士學位課程，學生會在香港、美國學習，一次就能拿到港城大和哥倫比亞大學兩校的學位。1060221

(中央社)