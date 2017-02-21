吸引外資 陸：落實外資企業國民待遇

中國大陸商務部長高虎城今天表示，有關外資撤離大陸的說法「有失偏頗」，大陸今年將繼續減少外資准入限制、推進投資便利化並落實外資「國民待遇」，確保內外資企業公平競爭。

中國大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會。今年1月，中國大陸外商直接投資（FDI）金額為人民幣801億元，年減9.2%。有媒體提問，這是否印證外資撤離潮的說法？大陸會採取哪些措施吸引外資？

綜合陸媒報導，高虎城對此表示，近期關於外資撤離潮的說法備受外界關注，「這種說法是有失偏頗的」。歷來都用一季或者更長的走勢來看，很難用年初的情況說明全年的走勢。

他說，無論從國際經驗還是中國大陸的實際情況看，任何國家的外資，都會隨著經濟發展水準和產業結構的變化而有進有出。近些年來有些產品確實是「轉出去了」，但同時也有許多高階產業聚集到大陸市場。

高虎城指出，中國大陸在2017年將從3方面加強吸引外資。

首先是繼續減少外資准入限制。制定差異化地區和產業政策，鼓勵外資更多投入中西部和東北地區。

其次，著力推進投資便利化。在2016年將外資企業的設立及變更由審批改為備案的基礎上，加快在中國大陸境內複製推廣證照分離、多規合一、高階人才引進等自貿區試驗的經驗和做法。

第三是努力營造公平、透明、可預期的經商環境，深化外資領域的「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革，確實轉變政府職能，全面落實外資企業的「國民待遇」，確保內、外資企業公平競爭。1060221

(中央社)