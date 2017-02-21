成軍3年，公東高工袋棍球擊敗香港隊奪冠

以公東高工為主力的台灣袋棍球代表隊，到香港參賽奪冠，隊員們欣喜若狂。（公東高工提供）

以公東高工為主力的台灣袋棍球代表隊，參加「香港2017大中華盃袋棍球賽」，技壓成軍超過20年的香港隊，拿下冠軍獎盃後，日前光榮返國。成軍僅3年的公東高工成立袋棍球隊，以熟練的技巧及高亢的士氣，寫下袋棍球傳奇。

公東高工表示，參加「香港2017大中華盃袋棍球賽」的台灣代表隊有男子U-19青年隊與女子隊共2隊參賽。其中，男子U-19青年隊成員以公東高工為主力，另有台東高商、成功商水、彰化縣田中高中及台北美國學校等校選手；女子隊則是由公東高工、台東高商、新生國中及東海國中學生所組成。

公東高工表示，預賽時男子隊以3：4輸給香港隊，經過1天的休息與戰略討論後，隔天就展現不凡的氣勢，以4：2勇奪冠軍。

在冠軍戰中前3節，雙方勢均力敵以2：2言和。直到坐後第4節，才由邱秉睿以1記勁射破網得分，取得關鍵的超前分；隨後再1次破網得到保險分。在緊張的氛圍中，裁判吹響終賽的笛聲時，場邊所有球員高興地衝到球門圍繞著守門員王仲明歡呼。

校長藍振芳表示，公東高工袋棍球隊成立短短3年，有如此好的成績，要特別感謝中華民國袋棍球運動協會林雅貞理事長，有她的全力支持與付出，發展全國袋棍球運動，台東縣各校將是最重要的萌芽基石。

(中時)