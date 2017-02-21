台中國際女壘賽展開 蔡其昌：打造壘球村

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台中國際女子壘球邀請賽於台中市萬壽棒球場展開，來自日本、南韓、中國隊伍參加，競爭激烈。（張妍溱攝）

兼任壘球委員會主委的立法院副院長蔡其昌表示，可望台中市未來成為「棒壘之都」，希望壘球運動跟上棒球腳步。（張妍溱攝）

2017台中國際女子壘球邀請賽今天於台中市萬壽棒球場展開，兼任壘球委員會主委的立法院副院長蔡其昌、台中市長林佳龍出席為賽事開球。蔡期許壘球未來像職棒一樣，在國際賽事嶄露頭角，推動外埔鐵山營區為國際級壘球村，為2020年東京奧運壘球賽奪牌奠定基礎。

蔡其昌表示，台灣棒球不管在軟硬體方面，已展現傲人成果，目前台中市是「棒球之都」未來成為「棒壘之都」，希望壘球運動跟上棒球腳步，全力推動外埔鐵山營區打造國際標準的壘球村，因應未來國際壘球賽事，期盼台中國際女子壘球邀請賽，能成為台中市每年最大的壘球賽事，鼓勵更多人進場看球賽。

林佳龍表示，台中國際女子壘球邀請賽規模逐年盛大，今年邀請日本、南韓、中國隊伍參加，競爭激烈，台中市為國際棒壘總會認證的世界棒球之都，尤其棒壘球成為2020年東京奧運指定項目之一，不只是棒球，壘球也能晉升為國球。期盼選手以球會友，發揮運動家精神，為國爭光。

台中國際女子壘球邀請賽今年邁入第4年，高中隊伍5隊、大學隊伍4隊。大學隊分由台灣體大、台灣師範大學、中國四川及日本東京女子體育大學同場較勁；高中隊由中市東山高中為班底的台中市隊、東山高中、丹鳳高中、韓國江南女高及日本東海學園等5隊，展開為期4天的賽程。

(中時)