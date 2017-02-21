台中市分局長交接 林佳龍期勉注入能量
台中市警察局分局長及大隊長今天舉行布達交接儀式，由台中市長林佳龍親自主持，林期許新任分局長、大隊長在原有的優良傳統基礎下全力以赴，賡續推動各項警政工作，為台中市治安注入一股能量，營造市民優質安全的生活環境。
台中市政府警察局第一分局分局長由原第三分局分局長孫太康接任；第三分局分局長由原大甲分局分局長沈炳信接任；大甲分局分局長由原和平分局分局長廖國政接任；和平分局分局長由原台南市政府警察局佳里分局分局長莊勝雄接任；保安警察大隊大隊長由原市警局訓練科科長蔡元戎接任。
林佳龍表示，直轄市政府警察局所屬分局依繁雜程度分為「單純、較重及繁重」，這次核調的4位分局長都是由勤務單純的分局榮升至較繁重的崗位將承擔更大責任，肯定優秀表現。
台中市政府警察局督察長張傳忠榮升台北市政府警察局副局長，保安警察大隊大隊長許坤田調台南市政府警察局新化分局分局長；內政部警政署保安警察第三總隊主任秘書張春波、內政部警政署後勤組組長蔡金霸調任台中。
(中時)
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