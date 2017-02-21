萬金石馬炫「技」北海岸線VR看個夠

新北市萬金石馬拉松今年首度規劃EXPO博覽會。(林宋以情攝)

全台唯一獲國際田總(IAAF)「銅標籤」馬拉松賽事，新北市萬金石馬拉松3月19日登場。為爭取升級銀標籤，今年首度規劃萬金石馬EXPO博覽會，結合現下新科技VR虛擬環景實境，讓市民、跑者都能現場體驗萬金石馬的美麗北海岸風光。

連續3年銅標籤認證的萬金石馬拉松，這些年來已深受當地居民支持，今年不僅維持過去完善賽道交通管制與佈置，更首創馬拉松博覽會特展，盼能深植國人對路跑文化的認識，除了2003年至2016年賽事歷史介紹，VR虛擬實境也將北海岸美麗風光一覽無遺。

新北市萬金石馬拉松今年首度規劃EXPO博覽會，新北市教育局局長林奕華體驗VR實境。(林宋以情攝)

新北市萬金石馬拉松今年首度規劃EXPO博覽會，新北市教育局局長林奕華體驗VR實境。(林宋以情攝)

有過不少國內外馬拉松賽經驗，今年擔任萬金石馬3小時配速員的Kevin表示，東京馬也有類似設計，以電視牆的方式播放縮時攝影，「如此設計能讓跑者短時間內大略熟悉路線，省去開車時間。」

Kevin是不折不扣的上班族跑者，跑齡4年的他有國內多場配速員經驗，今年想報名萬金石馬但沒中籤，改以配速員身分共襄盛舉，「擔任配速員是成就跑者，能夠看到一群人完成目標意義更重大。」

中華田協副秘書長鄭世忠表示，國際田徑總會也特地指派在大型優質馬拉松賽事籌備經驗數十年的觀察員兼技術委員，前來觀察今年萬金石賽事的舉辦狀況，希望一舉將新北市萬金石馬拉松推升到國際田徑總會路跑銀標籤層級。

(中時電子報)