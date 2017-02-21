實習生超時工作離職 遭烘焙坊求償59萬
兩名女大生去年透過校方安排到台中一家烘焙坊實習，女大生控訴每天超時工作，體力不堪負荷請辭，但業者卻向兩人求償新台幣59萬元，台中市議員張耀中要求市府勞工局嚴懲業者。
張耀中今天召開記者會表示，兩名女大生現就讀國立高雄餐旅大學三年級，去年經校方安排到台中一家烘焙坊實習，每天都超時工作10多小時，月薪僅2萬8元，有時還因其他名目遭苛扣薪資。
受害學生指出，上月先後透過口頭告知、簡訊請辭，但雇主卻以「根據雙方契約，應在3週前告知」為由，委託律師向實習學生提告，求償包括一月31天、每日1萬元業務損失，以及28天、每天1萬的精神賠償，求償總金額高達59萬元。
業者表示，全案已經委託律師針對離職員工與實習生提告並處理，將由律師統一對外說明。
台中市勞工局府局長林敬璋表示，接獲1件檢舉，目前已介入處理，協調會將在明天舉行，將會先聽取雙方意見後再作決定。
林敬璋指出，目前調查發現，業者違反勞基法，員工一個月延長工作時間超過46小時以及違反7天內要休1天，依法每條可開罰2萬至100萬元不等罰鍰，聽取業者說明後，確定無誤將開罰。
勞工局指出，該烘焙坊與學生簽訂離職3週前告知的合約，但勞基法規定勞工與雇主的勞動關係，3個月至1年內，勞工須在離職前10天告知雇主，兩者衝突，將在明天協調會內進一步了解確認。
律師邱靖凱指出，烘焙坊要求實習生超時工作又有言語暴力，已經對學生造成強暴脅迫行為，學生可不經預告離職中止勞務契約。1060221
(中央社)
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