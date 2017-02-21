美軍駐AIT可否配槍 李大維：美方決定

外交部長李大維今天答復民進黨立委蔡適應詢問美軍進駐AIT新館可否配槍表示，新館視同美國領土延伸，自然而然有權決定。

李大維說，美方派人佩槍，因為在新館中，視同美國領土的延伸，自然而然有權力決定。AIT新館何時進駐？李大維說，今年10月、11月。

立委蔡適應下午質詢李大維關切美軍進駐AIT（美國在台協會）內湖新址相關問題。李大維答復表示，AIT前處長楊甦棣在一場研討會中透露，美軍要進駐AIT，而楊甦棣是美國政府前外交官，任內處理過相關業務。

蔡適應追問美方是否有權力派軍進駐AIT？是否符合法規？是否可以配槍？李大維說，按照維也納外交關係公約第7條規定，美國是有權力未來在內湖新館設人員配置包括保護安全的人力，美國有權力做決定。1060221

(中央社)