RCEP談判 高虎城：仍有困難要克服

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中國大陸商務部長高虎城今天表示，RCEP談判已取得重要階段性進展，但仍有困難需要克服。陸方將盡快和有關各方加緊磋商，盡早結束RCEP談判。

中國大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，邀高虎城說明供給側結構性改革促進消費、「一帶一路」建設引領對外開放情況。據中國網線上直播，有外媒問及區域全面經濟夥伴協定（RCEP）今年能否完成談判。

高虎城表示，直到目前，RCEP談判進展順利，近期將在日本舉行新一輪談判。RCEP談判已取得重要的階段性進展，但仍面臨一些需要克服的困難。

他說，中國大陸將在RCEP談判中繼續發揮建設性、積極性作用，推動並支持東南亞國家協會（ASEAN）發揮主導和核心作用，盡快和有關各方加緊磋商，爭取就剩餘問題達成共識，盡早結束談判。

中新社報導，RCEP與跨太平洋夥伴協定（TPP）被視為建設亞太自由貿易區的兩條主要路徑。在TPP恐因美國退出而擱淺的情況下，RCEP和中國大陸在其中扮演的角色備受關注。

報導說，RCEP是亞太區域內規模最大、成員最多且構成最複雜的自由貿易協定（FTA）談判，難度不小。

RCEP談判自2012年啟動以來已歷經16輪，經濟技術合作章節談判和中小企業章節談判已結束，是RCEP談判的兩大階段性進展。1060221

(中央社)